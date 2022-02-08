"1938 год нашего поколения": премьер Литвы о ситуации с безопасностью в Европе

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните провела параллели между нынешней ситуацией в Европе и 1938 годом.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает The Guardian, цитируя ее интервью.

"Сейчас наступила ситуация 1938 года для нашего поколения", - заявила Шимоните. "Нейтралитет помогает агрессорам, и никогда – их жертвам", - добавила она.

Премьер отметила, что если российские войска, скопившиеся у границ Украины, начнут интегрироваться с белорусскими, это серьезно изменит ситуацию с безопасностью для стран Балтии и всей Восточной Европы.

"Это будет означать увеличение присутствия НАТО - и это будет не провокацией, как заявляют в Москве, а реакцией на изменение обстоятельств на границах НАТО. Сейчас на этой территории масса оружия. Российские подразделения, расположенные на юге страны, могут очень быстро перебрасывать", - отметила Шимоните, добавив, что для Кремля не существует красных линий.

Ингрида Шимоните заметила, что Путину, наверное, льстят визиты иностранных коллег, потому что так он чувствует себя важным игроком, и это, вероятно, одна из целей его действий.

"Эти разговоры (с Путиным) должны строиться не вокруг вопроса "что мы можем сделать, чтобы вы были удовлетворены", а вокруг "мы сейчас говорим серьезно, и когда мы говорим, что каждая страна имеет право выбирать себе альянсы безопасности, то имеем в виду именно это", - отметила премьер Литвы.

Как сообщалось, НАТО рассматривает возможность дополнительного увеличения своего военного присутствия в странах Балтии и Польше в случае, если Россия оставит свои войска в Беларуси после запланированных военных учений.

Германия уже объявила о переброске в Литву дополнительных 350 военных.

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