Глава МЗС Іспанії перед візитом в Київ: не розглядаю війну навіть як гіпотезу

Міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес приїде з візитом до Києва, щоб продемонструвати солідарність з Україною та допомогти знизити напруженість у відносинах із Росією.

Про це пише Reuters, повідомляє "Європейська правда".

"Ніхто не готується до війни...причина моєї сьогоднішньої поїздки до Києва, щоб зустрітися з моїм українським колегою, полягає в тому, щоб переконатися, що діалог і дипломатія є способом вирішення будь-якої суперечки", - сказав Альбарес.

Альбарес прибуде до України у вівторок увечері, а у середу зустрінеться зі своїм колегою Дмитром Кулебою.

Потім, за даними агентства, він вирушить до Ліону, щоб зустрітися зі своїм французьким колегою. У четвер він має зустрітися з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.

"Усі наші зусилля спрямовані на мирне вирішення цієї суперечки, я не розглядаю війну навіть як гіпотезу", - сказав Альбарес.

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