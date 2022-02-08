Глава МИД Испании перед визитом в Киев: не рассматриваю войну даже как гипотезу

Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес приедет с визитом в Киев, чтобы продемонстрировать солидарность с Украиной и помочь снизить напряженность в отношениях с Россией.

Об этом пишет Reuters, сообщает "Европейская правда".

"Никто не готовится к войне... причина моей сегодняшней поездки в Киев, чтобы встретиться с моим украинским коллегой, заключается в том, чтобы убедиться, что диалог и дипломатия являются способом разрешения любого спора", - сказал Альбарес.

Альбарес прибудет в Украину во вторник вечером, а в среду встретится со своим коллегой Дмитрием Кулебой.

Затем, по данным агентства, он отправится в Лион, чтобы встретиться со своим французским коллегой. В четверг он должен встретиться с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

"Все наши усилия направлены на мирное разрешение этого спора, я не рассматриваю войну даже как гипотезу", - сказал Альбарес.

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