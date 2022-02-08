Латвія оновила рекорд заражень коронавірусом

Латвія за останню добу вперше зареєструвала понад 11 тисяч нових хворих на коронавірус.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Delfi.

З понад 25 тисяч зроблених тестів, 11 144 виявились позитивними. Досі у Латвії з населенням близько 2 млн осіб добові показники лише кілька разів перевищували 10 тисяч.

Показник захворюваності за останні 14 днів на 100 000 населення досягнув 6300.

Померли за состанню добу 9 хворих, усі - віком від 50 років.

У Латвії вакциновані від коронавірусу понад 65% дорослого населення, 30% вже отримали підсилюючу дозу.

Сусідні Литва та Естонія в кінці минулого тижня також оновили рекорди заражень.

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