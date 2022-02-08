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Латвия обновила рекорд заражений коронавирусом

Вторник, 8 февраля 2022, 18:51

Латвия за последние сутки впервые за время эпидемии зарегистрировала более 11 тысяч новых больных коронавирусом.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Delfi.

Из более чем 25 тысяч сделанных тестов, 11 144 оказались положительными. До сих пор в Латвии с населением около 2 млн. человек суточные показатели только несколько раз превышали 10 тысяч.

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Показатель заболеваемости за последние 14 дней на 100 000 населения достиг 6300.

Умерли за последние сутки 9 больных, все - в возрасте от 50 лет.

В Латвии вакцинированы от коронавируса более 65% взрослого населения, 30% уже получили усиливающую дозу.

Соседние Литва и Эстония в конце прошлой недели также обновили рекорды заражений.

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Латвия Коронавирус

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