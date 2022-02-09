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Прем’єр Британії прибуде до Польщі на тлі російської кризи

Середа, 9 лютого 2022, 11:43

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон відвідає Польщу у четвер на тлі напруженості через безпекову ситуацію довкола України.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Джонсон відвідає британських солдатів, дислокованих у Польщі, разом із прем'єр-міністром Польщі Матеушем Моравецьким, а також зустрінеться з президентом Анджеєм Дудою.

Міністр оборони Британії Бен Воллес заявив у понеділок, що Британія відправить до Польщі ще 350 військових. Минулого року вона направила 100 військових до Польщі, щоб допомогти їй у вирішенні міграційної кризи на кордоні з Білоруссю.

Нагадаємо, Борис Джонсон попередив, що вторгнення Росії в Україну лише посилить НАТО, і заявив про наміри розмістити винищувачі і кораблі у південно-східній Європі.

Як відомо, минулого тижня прем’єр Британії приїздив до України.

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