Премьер Британии прибудет в Польшу на фоне российского кризиса
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон посетит Польшу в четверг на фоне напряженности из-за ситуации с безопасностью вокруг Украины.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.
Джонсон посетит британских солдат, дислоцированных в Польше, вместе с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким, а также встретится с президентом Анджеем Дудой.
Министр обороны Британии Бен Уоллес заявил в понедельник, что Британия отправит в Польшу еще 350 военных. В прошлом году она направила 100 военных в Польшу, чтобы помочь ей в разрешении миграционного кризиса на границе с Беларусью.
Напомним, Борис Джонсон предупредил, что вторжение России в Украину только усилит НАТО, и заявил о намерениях разместить истребители и корабли в юго-восточной Европе.
Как известно, на прошлой неделе премьер Британии приезжал в Украину.
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