Парламент Словакии, несмотря на протесты оппозиции, одобрил оборонное соглашение с США

В среду словацкий парламент утвердил оборонное соглашение между Словакией и США, которое уже подписал в Вашингтоне министр обороны Ярослав Надь.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает портал Aktuality.

79 из 140 законодателей проголосовали за соглашение, известное под аббревиатурой DCA (Defence Cooperation Agreement). Против было 60, один воздержался.

Соглашение, которое публично обсуждалось уже больше месяца, позволит американским военным использовать военные аэропорты Сляч и Кучина.

Многие другие государства, в частности Венгрия и Польша, уже подписали подобное соглашение с американцами. Заключение соглашения не означает появление военных баз. Любое присутствие иностранных армий на территории Словакии и в дальнейшем потребует одобрения парламента.

Обсуждение соглашения проходило в парламенте Словакии накануне. Депутаты от пророссийских партий SMER и Народной партии Наша Словакия постоянно срывали заседания и не давали выступать представителям провластных партий и власти. Перед зданием парламента протестовали сотни людей. Против соглашения выступал также пророссийский генпрокурор Марош Жилинка.

Следует отметить, что именно при обсуждении этого соглашения произошел инцидент с украинским флагом, когда депутат от ультраправой партии Андрей Медвецки вылил на него воду.