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Королева Дании заразилась коронавирусом

Среда, 9 февраля 2022, 14:44

Королева Дании Маргрете II заразилась коронавирусом и была вынуждена отменить отдых в Норвегии.

Как пишет Европейская правда, об этом сообщает DR.

81-летняя королева получила положительный тест вечером 8 февраля. Она имеет легкие симптомы.

Маргрете II получила первый курс прививки от коронавируса в январе 2021 года, а в ноябре получила усиливающую дозу.

Из-за положительного теста ей пришлось отменить поездку на отдых в Норвегию.

Напомним, 14 января Дания праздновала пятидесятую годовщину со дня вступления Маргрете II на трон. В связи с эпидемией празднование состоялось в суженном формате, основные торжества перенесли на начало сентября.

Маргрете II стала вторым монархом Дании, пробывшим на троне столь долго – после Кристиана IV, правившего в XVI-XVII веке. Национальный банк Дании создал к юбилейной годовщине специальную монету.

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Дания Коронавирус

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