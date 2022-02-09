Словаччина спростила правила в'їзду для іноземців - ДПСУ

Словаччина оновила правила в'їзду для іноземців і тепер для повністю вакцинованих осіб, а також для осіб, які подолали хворобу, карантин після прибуття не є обов'язковим

Про це йдеться у повідомленні Держприкордонслужби, пише "Європейська правда".

Згідно з новими правилами ЄС, сертифікати про вакцинацію від COVID-19 відтепер дійсні для подорожей протягом дев’яти місяців з моменту отримання другої дози.

Словаччина скасувала перелік країн ризику, пов’язаний зі штамом коронавірусу "Омікрон" та особливі умови для осіб, які прибувають із країн ризику.

Тепер після прибуття до Словаччини особи, які подолали COVID-19 більше 180 днів тому, мають ті самі умови, що й вакциновані. Тобто для повністю вакцинованих осіб, а також для осіб, які подолали хворобу, домашній карантин після прибуття до Словаччини не є обов’язковим.

Раніше особи, які перенесли хворобу були зобов’язані іти на карантин. Щеплені та ті, хто перенесли хворобу, були зобов’язані реєструватися в системі eHranica.

Нині реєстрація в eHranice залишається обов’язковою для невакцинованих осіб. Стосовно карантину для нещеплених, то він скорочується з 10 днів до 5 днів після прибуття до Словаччини, або припиняється після отримання негативного результату ПЛР-тесту, який можна зробити одразу після прибуття.

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