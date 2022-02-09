Словакия упростила правила въезда для иностранцев – ГПСУ

Словакия обновила правила въезда для иностранцев и теперь для полностью вакцинированных лиц, а также для лиц, преодолевших болезнь, карантин по прибытии не является обязательным.

Об этом говорится в сообщении Госпогранслужбы, пишет "Европейская правда".

Согласно новым правилам ЕС, сертификаты о вакцинации от COVID-19 теперь действительны для путешествий в течение девяти месяцев с момента получения второй дозы.

Словакия отменила список стран риска, связанный со штаммом коронавируса "Омикрон" и особые условия для лиц, прибывающих из стран риска.

Теперь по прибытии в Словакию лица, преодолевшие COVID-19 более 180 дней назад, имеют те же условия, что и вакцинированные. То есть для полностью вакцинированных лиц, а также для лиц, преодолевших болезнь, домашний карантин по прибытии в Словакию не обязателен.

Ранее лица, перенесшие болезнь, были обязаны идти на карантин. Привитые и перенесшие болезнь были обязаны регистрироваться в системе eHranica.

В настоящее время регистрация в eHranice остается обязательной для невакцинированных. Что касается карантина для непривитых, то он сокращается с 10 дней до 5 дней после прибытия в Словакию или прекращается после получения отрицательного результата ПЦР-теста, который можно сделать сразу после прибытия.

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