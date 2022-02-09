Кулеба назвал главную задачу для нормандской встречи в Берлине

Украина ставит задачу разблокировать работу трехсторонней контактной группы на встрече политических советников лидеров "нормандской четверки" в Берлине 10 февраля.

Об этом заявил на брифинге глава МИД Дмитрий Кулеба, пишет "Европейская правда".

"План максимум – разблокировать работу ТКГ. Я вижу, что все стоит на месте, процесс не двигается вперед. Для этого нужна политическая воля РФ. И именно над этим завтра будут работать. Если ТКГ заработает, тогда она будет заниматься решением вопросов безопасности. И в случае успеха потом можно будет переходить к гуманитарным вопросам и постепенно перейти к политическим вопросам. Но безопасность остается вопросом номер один", - сказал Кулеба.

Он добавил, что, несмотря на мощную военную группировку России на границах на Донбассе, сохраняется относительная тишина.

"Ситуация лучше, чем месяцы назад. И это тот импульс, который удалось придать по результатам предыдущей встречи советников. Думаю, снова будет тяжелый разговор, Россия, видимо, снова будет настаивать на прямом диалоге, снова получит от нас отказ. Но в дипломатии нет другого пути, кроме как искать решение, не пересекая красные линии", – сказал министр.

Кулеба подчеркнул, что Украина не планирует вести прямые переговоры с главарями ОРДЛО. "ТКГ потому и называется трехсторонней, что она состоит из напавшей РФ, Украины, которая защищается, и ОБСЕ посередине", - добавил он.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон во время визита в Киев заявил, что Минские соглашения являются единственным путем, который позволит урегулировать конфликт на востоке Украины, вызванный наращиванием российских войск на границе.

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