Канада поставит Украине противотанковое оружие и запретит импорт российской нефти

Канада предоставит Украине противотанковое вооружение и модернизированные боеприпасы для поддержки ее борьбы против российского вторжения и запретит импорт российской сырой нефти.

Об этом объявил премьер-министр Джастин Трюдо, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"Канада и дальше будет поддерживать героическую оборону Украины против российских военных. Мы объявляем о своем намерении запретить весь импорт сырой нефти из России, отрасли, принесшей большую пользу президенту Путину и его олигархам", - сказал Трюдо.

Канада уже направила Украине оружие и нелетальную поддержку, а также поддержала ряд санкций, в том числе поддержала отключение России от системы SWIFT для международных банковских платежей.

"Мы предоставляем Украине еще больше летальной помощи, мы вышлем 100 систем противотанкового оружия Carl Gustaf и 2000 ракет, и планируем как можно быстрее их доставить", - сказала министр обороны Анита Ананд.

По данным Статистического управления Канады, в 2021 году Канада импортировала российские энергопродукты на сумму 289 миллионов канадских долларов ($228 миллионов).

Канада является четвертым по величине производителем нефти в мире, но подавляющее большинство происходит из Альберты, вдали от восточных канадских нефтеперерабатывающих заводов, импортирующих нефть на спотовый рынок, когда это необходимо, а также топливо, чтобы удовлетворить спрос при остановках технического обслуживания, сказал Дэвид Шик, вице-президент канадской топливной ассоциации.

Запрет на нефть в России касается только нефти, но дальше правительство рассматривает нефтепроизводные продукты, сообщил источник в правительстве.

Напомним, Канада закрыла свое воздушное пространство для операторов российских самолетов из-за вторжения России в Украину.