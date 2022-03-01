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Норвегія пішла на зміну політики і надішле Україні протитанкові гранатомети

Вівторок, 1 березня 2022, 07:10

Уряд Норвегії надішле зброю в Україну – 2 тисячі протитанкових гранатометів.

Про це, як пише "Європейська правда", пише Reuters.

Це рішення скасовує політику Норвегії, яка діяла з 1950-х років і полягала у не надсиланні зброї країнам, що не входять до НАТО, які перебувають у стані війни або ризику збройного конфлікту.

Норвегія передасть до 2000 одиниць протитанкової протитанкових гранатометів M72, йдеться в повідомленні уряду.

"Норвегія проводить сувору політику щодо експорту військової техніки, але Україна зараз стикається з надзвичайними обставинами", – сказав прем’єр-міністр Йонас Гар Стьоре.

У неділю Норвегія оголосила, що виведе свій суверенний фонд, найбільший у світі, з Росії і пообіцяла відправити в Україну шоломи, бронежилети та інше обладнання.

Як повідомлялося, Канада надасть Україні протитанкове озброєння та модернізовані боєприпаси для підтримки її боротьби проти російського вторгнення, і заборонить імпорт російської сирої нафти.

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Норвегія

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