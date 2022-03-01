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Норвегия пошла на смену политики и пришлет Украине противотанковые гранатометы

Вторник, 1 марта 2022, 07:10

Правительство Норвегии пришлет оружие в Украину – 2 тысячи противотанковых гранатометов.

Об этом, как пишет "Европейская правда", пишет Reuters.

Это решение отменяет политику Норвегии, действовавшую с 1950-х годов и заключавшуюся в не отправлении оружия странам, не входящим в НАТО, находящимся в состоянии войны или риска вооруженного конфликта.

Норвегия передаст до 2000 единиц противотанковых противотанковых гранатометов M72, говорится в сообщении правительства.

"Норвегия проводит строгую политику по экспорту военной техники, но Украина сейчас сталкивается с чрезвычайными обстоятельствами", – сказал премьер-министр Йонас Гар Стере.

В воскресенье Норвегия объявила, что выведет свой самый крупный в мире суверенный фонд из России и пообещала отправить в Украину шлемы, бронежилеты и другое оборудование.

Как сообщалось, Канада предоставит Украине противотанковое вооружение и модернизированные боеприпасы для поддержки ее борьбы против российского вторжения и запретит импорт российской сырой нефти.

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Норвегия

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