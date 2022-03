До України прямує додаткова допомога з Литви - Кулеба

Литва надіслала Україні додаткову військову та гуманітарну допомогу.

Як пише "Європейська правда", про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба після телефонної розмови з литовським колегою Габріелюсом Ландсбергісом.

"Литва рішуче підтримує Україну, на шляху до нас - ще більше військової і гуманітарної допомоги. Ми обоє погоджуємося, що ЄС має застосувати проти Росії найболючіші санкції, щоб припинити війну Путіна проти українського народу", - написав Кулеба.

