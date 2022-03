В Украину идет дополнительная помощь из Литвы - Кулеба

Литва направила Украине дополнительную военную и гуманитарную помощь.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба после телефонного разговора с литовским коллегой Габриелюсом Ландсбергисом.

"Литва решительно поддерживает Украину, на пути к нам - еще больше военной и гуманитарной помощи. Мы оба соглашаемся, что ЕС должен применить против России самые болезненные санкции, чтобы прекратить войну Путина против украинского народа", - написал Кулеба.

Call with my Lithuanian friend @GLandsbergis. Lithuania stands by Ukraine resolutely. More military and humanitarian support is on its way to Ukraine. We both agree that the EU must adopt the most painful sanctions against Russia to stop Putin’s war against the Ukrainian people.