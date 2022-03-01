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Австрія надає Україні гуманітарну допомогу на 15 мільйонів євро

Вівторок, 1 березня 2022, 09:21

Австрія у зв’язку з війною надасть Україні гуманітарну допомогу у розмірі 15 млн євро.

Як пише "Європейська правда", про це повідомило Міністерство закордонних справ Австрії.

МЗС зазначає, що за оцінками ООН до 18 млн українців відчують на собі наслідки бойових дій і близько 7,5 млн стануть внутрішньо переміщеними особами; до 1,2 млн можуть спробувати виїхати за кордон.

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"З цієї причини федеральний уряд Австрії підготував другий розширений пакет допомоги. Австрія надає для місцевих гуманітарних організацій 15 млн євро з фонду надзвичайних ситуацій за кордоном; кошти передаються Міжнародному комітету Червоного Хреста, Верховному комісару ООН у справах біженців, ЮНІСЕФ та австрійським неурядовим організаціям", - повідомляє МЗС.

Нагадаємо, Франція у понеділок відправила 33 тонни гуманітарної допомоги для України, вантаж повезли до Польщі.

Шотландія анонсувала перший пакет гуманітарної допомоги для України у зв’язку з агресією РФ загальною вартістю 4 млн фунтів стерлінгів (5 млн доларів).

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