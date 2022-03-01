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Ердоган поговорив з Лукашенком про вторгнення Росії в Україну

Вівторок, 1 березня 2022, 10:54

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган подзвонив самопроголошеному президенту Білорусі Александру Лукашенку, щоб обговорити з ним вторгнення Росії.

Про розмову повідомив офіс турецького президента, пише "Європейська правда".

За даними офісу Ердогана, вони обговорила переговори про припинення вогню між Росією та Україною, які відбулися в понеділок.

В офісі Ердогана заявили, що він сказав Лукашенку, що Туреччина продовжить докладати зусиль для припинення війни та відновлення миру. 

Туреччина в неділю назвала російське вторгнення "війною", що дозволило їй посилатися на статті конвенції Монтре 1936 року, які обмежують прохід деяких російських суден із турецьких проток.

Минулого тижня Лукашенко заявив, що війська Білорусі можуть взяти участь у війні Росії проти України, якщо буде потрібно.

Після переговорів з РФ радник глави офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що сторони намітили певні рішення і повертаються до своїх столиць для консультацій.

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Війна з РФ Туреччина Білорусь

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