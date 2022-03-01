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Эрдоган поговорил с Лукашенко о вторжении России в Украину

Вторник, 1 марта 2022, 10:54

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган позвонил самопровозглашённому президенту Беларуси Александру Лукашенко, чтобы обсудить с ним вторжение России.

О разговоре сообщил офис турецкого президента, пишет "Европейская правда".

По данным офиса Эрдогана, они обсудили состоявшиеся в понедельник переговоры о прекращении огня между Россией и Украиной.

В офисе Эрдогана заявили, что он сказал Лукашенко, что Турция продолжит прилагать усилия для прекращения войны и восстановления мира.

Турция в воскресенье назвала российское вторжение "войной", что позволило ей ссылаться на статьи конвенции Монтре 1936 года, ограничивающие проход некоторых российских судов из турецких проливов.

На прошлой неделе Лукашенко заявил, что войска Беларуси могут принять участие в войне России против Украины, если потребуется.

После переговоров с РФ советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что стороны наметили определенные решения и возвращаются в свои столицы для консультаций.

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Война с РФ Турция Беларусь

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