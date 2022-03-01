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МЗС доручило дипломатам депутінізувати світ

Вівторок, 1 березня 2022, 15:43

Глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що доручив дипломатам зайнятись депутінізацією світу.

Про це він сказав на брифінгу у вівторок, повідомляє "Європейська правда".

"Сьогодні я доручив всім нашим посольствам і генеральним консульствам за кордоном робити дві прості речі. Перша - це працювати над трьома ключовими задачами дипломатії у цій війні: зброя, санкції, гуманітарна допомога. 

Але друге - вони мають працювати над депутінізацією світу, вичистити путінських агентів, путінське бачення економіки, політики, бізнесу звідусіль", - заявив Дмитро Кулеба.

Він додав, що для українських партнерів це справа честі, совісті і моралі, підтримати Україну у цьому прагненні.

"Маючи таких мужніх воїнів і підтримку світу ми примусимо загарбників забратися з нашої землі", - сказав міністр.

Нагадаємо, Верховна Рада України виступила із закликом про виключення Російської Федерації із Ради безпеки ООН.

У зверненні йшлося про те, що країна-терорист не має права там знаходитися і руйнувати самі основи світової безпеки. 

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Війна з РФ МЗС Кулеба

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