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МИД поручил дипломатам депутинизировать мир

Вторник, 1 марта 2022, 15:43

Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что поручил диломатам заняться депутинизацией мира.

Об этом он сказал на брифинге во вторник, сообщает "Европейская правда".

"Сегодня я поручил всемь нашим посольствам и генеральным консульствам за границей делать две простые вещи. Первая - это работать над тремя ключевыми задачами дипломатии в этой войне: оружие, санкции, гуманитарная помощь.

Но второе – они должны работать над депутинизацией мира, вычистить путинских агентов, путинское видение экономики, политики, бизнеса отовсюду", – заявил Дмитрий Кулеба.

Он добавил, что для украинских партнеров это дело чести, совести и нравственности, поддержать Украину в этом стремлении.

"Имея таких мужественных воинов и поддержку мира мы заставим захватчиков убраться из нашей земли", - сказал министр.

Напомним, Верховная Рада Украины выступила с призывом об исключении Российской Федерации из Совета безопасности ООН.

В обращении говорилось, что страна-террорист не имеет права там находиться и разрушать основы мировой безопасности.

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Война с РФ МИД Кулеба

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