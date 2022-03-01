Кулеба розповів про перспективи нової зустрічі з представниками РФ

Україна ухвалить рішення щодо нової зустрічі з переговорниками від РФ після того, як визначиться зі своєю позицією.

Про це розповів дмитро Кулеба під час брифінгу, повідомляє "Європейська правда".

"Ми зараз аналізуємо те, що відбулося вчора, заявлені позиції. Президент повністю проіфнормований до найдрібніших деталей про розмову, яка відбулася вчора", - сказав міністр.

"Ми визначимося зі своєю позицією і тоді вже будемо в разі потреби готуватися до нової зустрічі", - додав він.

За словами Кулеби, Україна вважає таку зустріч потрібною, оскільки вірить у дипломатію, але виконувати російські ультиматуми не буде.

Після переговорів з РФ 28 лютого радник глави офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що сторони намітили певні рішення і повертаються до своїх столиць для консультацій.



