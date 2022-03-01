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Кулеба рассказал о перспективах новой встречи с представителями РФ

Вторник, 1 марта 2022, 16:04

Украина примет решение о новой встрече с переговорщиками от РФ после того, как определится со своей позицией.

Об этом рассказал Дмитрий Кулеба во время брифинга, сообщает "Европейская правда".

"Мы сейчас анализируем заявленные вчера позиции. Президент полностью проинормирован до мельчайших деталей о разговоре, который состоялся вчера", - сказал министр.

"Мы определимся со своей позицией и тогда уже будем по необходимости готовиться к новой встрече", - добавил он.

По словам Кулебы, Украина считает такую ​​встречу необходимой, поскольку верит в дипломатию, но исполнять российские ультиматумы не будет.

После переговоров с РФ 28 февраля советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что стороны наметили определенные решения и возвращаются в свои столицы для консультаций.

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Война с РФ МИД Кулеба

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