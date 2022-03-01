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ЄСПЛ у рішенні щодо Росії вперше вказав на заходи тільки одній зі сторін

Вівторок, 1 березня 2022, 19:21

Європейський суд з прав людини у своєму рішенні щодо Росії вперше у ситуації двостороннього конфлікту вказав на заходи забезпечення тільки одній зі сторін.

Як повідомляє "Європейська правда", про це написав у Facebook радник міністра юстиції Іван Ліщина.

"В рішенні Суд зазначає, що він уважно слідкує за військовою агресією Росії проти України.  Суд не просто заборонив Росії використовувати зброю проти цивільних об’єктів, а повністю відтворив основну вимогу України в її заяві", - написав Ліщина.

"Звісно, Росія не виконає цих вимог. Але зараз будь-який удар по цивільній інфраструктурі буде прямим порушенням приписів ЄСПЛ. Що значно полегшить доведення порушень, стягнення компенсації та наблизить #KharkivTribunal", - додав він.

Нагадаємо, 1 березня Європейський суд з прав людини виніс рішення, в якому наказав Російській Федерації припинити напади та бомбардування цивільних об'єктів в Україні.

Україна 28 лютого звернулась до ЄСПЛ із заявою про запровадження попередніх заходів відповідно до Правила 39.

Згадане правило дозволяє Суду видати наказ на адресу будь-якої держави-учасниці Європейської конвенції з прав людини на час розгляду по суті скарги про порушення цієї конвенції. Наказ Суду є обов'язковим для виконання. 

Окупанти неодноразово обстрілювали Харків "Градами". Також завдано шкоди іншій цивільній інфраструктурі.

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Війна з РФ ЄСПЛ

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