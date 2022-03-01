Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

ЕСПЧ в решении по России впервые указал на меры только одной из сторон

Вторник, 1 марта 2022, 19:21

Европейский суд по правам человека в своем решении по России впервые в ситуации двустороннего конфликта указал на меры обеспечения только одной из сторон.

Как сообщает "Европейская правда", об этом написал в Facebook советник министра юстиции Иван Лищина.

"В решении Суд отмечает, что он внимательно следит за военной агрессией России против Украины. Суд не просто запретил России использовать оружие против гражданских объектов, а полностью воспроизвел основное требование Украины в его заявлении", - написал Лищина.

"Конечно, Россия не выполнит эти требования. Но сейчас любой удар по гражданской инфраструктуре будет прямым нарушением предписаний ЕСПЧ. Что значительно облегчит доказательство нарушений, взыскание компенсации и приблизит #KharkivTribunal", - добавил он.

Напомним, 1 марта Европейский суд по правам человека вынес решение, в котором приказал Российской Федерации прекратить нападения и бомбежки гражданских объектов в Украине.

Украина 28 февраля обратилась в ЕСПЧ с заявлением о введении предыдущих мер в соответствии с Правилом 39.

Указанное правило позволяет Суду издать приказ в адрес любого государства-участника Европейской конвенции по правам человека на время рассмотрения по существу жалобы о нарушении настоящей конвенции. Приказ Суда является обязательным для исполнения.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Война с РФ ЕСПЧ

Статьи

В ЕС в турборежиме: как и когда будут рассматривать заявку Украины об ускоренном вступлении

Заявка Украины о вступлении в ЕС имеет все шансы на удовлетворение. Процесс вступления запустится уже в марте.
1 марта 2022 — Сергей Сидоренко, Европейская правда

Электрическое вступление в ЕС: что спасет украинскую энергосистему во время войны с РФ

Украинская энергосистема выдержала испытание первых дней войны. Чтобы избежать массовых отключений света в будущем, ЕС пошел навстречу Киеву (укр.)
1 марта 2022 — Елена Павленко, Богдан Серебренников, для Европейской правды

В Гаагу за геноцидом: что записала Украина в иске против России в Суд ООН

Мы подробно расскажем, какие аргументы приводит Украина, при чем здесь геноцид, а также как этот иск поможет в борьбе против агрессора (укр.)
28 февраля 2022 — Михаил Солдатенко , Дмитрий Солдатенко, для Европейской правды