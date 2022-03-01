ЕСПЧ в решении по России впервые указал на меры только одной из сторон

Европейский суд по правам человека в своем решении по России впервые в ситуации двустороннего конфликта указал на меры обеспечения только одной из сторон.

Как сообщает "Европейская правда", об этом написал в Facebook советник министра юстиции Иван Лищина.

"В решении Суд отмечает, что он внимательно следит за военной агрессией России против Украины. Суд не просто запретил России использовать оружие против гражданских объектов, а полностью воспроизвел основное требование Украины в его заявлении", - написал Лищина.

"Конечно, Россия не выполнит эти требования. Но сейчас любой удар по гражданской инфраструктуре будет прямым нарушением предписаний ЕСПЧ. Что значительно облегчит доказательство нарушений, взыскание компенсации и приблизит #KharkivTribunal", - добавил он.

Напомним, 1 марта Европейский суд по правам человека вынес решение, в котором приказал Российской Федерации прекратить нападения и бомбежки гражданских объектов в Украине.

Украина 28 февраля обратилась в ЕСПЧ с заявлением о введении предыдущих мер в соответствии с Правилом 39.

Указанное правило позволяет Суду издать приказ в адрес любого государства-участника Европейской конвенции по правам человека на время рассмотрения по существу жалобы о нарушении настоящей конвенции. Приказ Суда является обязательным для исполнения.