Прем'єр Італії запропонував нові санкції проти російських олігархів

Прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі заявив, що готовий запровадити додаткові санкції проти Росії, зокрема щодо її олігархів та Центрального банку.

Про це пише Reuters, повідомляє "Європейська правда".

Сполучені Штати, Великобританія, Європа та Канада ввели хвилю санкцій проти Росії після воєнних дій, і Драгі сказав, що найближчим часом можуть бути введені нові санкції.

"Зокрема, я запропонував подальші адресні заходи проти олігархів. Ідея полягає в тому, щоб створити публічний міжнародний реєстр тих, хто має активи понад 10 мільйонів євро", — сказав Драгі.

Він додав, що хоче посилити тиск на Центробанк Росії, додавши, що у санкціях має брати участь швейцарський Банк міжнародних розрахунків.

Драгі також засудив Росію за те, що вона привела свої засоби ядерного стримування у стан підвищеної готовності, заявивши парламенту, що це рівнозначне шантажу.

"Європейська правда" пояснила у новому відео, як працюватимуть санкції проти Росії.