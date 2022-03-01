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Премьер Италии предложил новые санкции против российских олигархов

Вторник, 1 марта 2022, 19:51

Премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что готов ввести дополнительные санкции против России, в том числе в отношении ее олигархов и Центрального банка.

Об этом пишет Reuters, сообщает "Европейская правда".

Соединенные Штаты, Великобритания, Европа и Канада ввели волну санкций против России после военных действий, и Драги сказал, что в ближайшем будущем могут быть введены новые санкции.

"В частности, я предложил дальнейшие адресные меры против олигархов. Идея состоит в том, чтобы создать публичный международный реестр тех, у кого активы превышают 10 миллионов евро", — сказал Драги.

Он добавил, что хочет усилить давление на Центробанк России, добавив, что в санкциях должен участвовать швейцарский Банк международных расчетов.

Драги также осудил Россию за то, что она привела свои средства ядерного сдерживания в состояние повышенной готовности, заявив парламенту, что это равносильно шантажу.

Ранее министр иностранных дел Лиз Трасс сообщила, что еще три российских банка попадут под санкции из-за вторжения России в Украину.

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Италия Война с РФ

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