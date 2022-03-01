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Попередник Лаврова в МЗС закликав колег звільнитися через ганьбу РФ

Вівторок, 1 березня 2022, 20:47

Колишній глава МЗС Російської Федерації Андрєй Козирєв закликав російських дипломатів подавати у відставку на знак протесту проти війни Росії в Україні.

Як повідомляє "Європейська правда", свій заклик Козирєв розмістив у Twitter.

"Я закликаю всіх російських дипломатів піти у відставку на знак протесту. Шановні дипломати Росії, ви професіонали, а не дешеві пропагандисти. Коли я працював у МЗС, я пишався своїми колегами.  Зараз просто не можна підтримувати криваву братовбивчу війну в Україні", - написав він.

Козирєв також опублікував відео з кадрами, на яких міжнародні дипломати в Женеві покинули зал Ради ООН з прав людини перед виступом міністра закордонних справ Росії Сергєя Лаврова. Він написав, що російським дипломатам слід зробити те саме.

Козирєв раніше порівнював війну Росії в Україні з радянською війною в Афганістані, заявляючи, що Росія не може перемогти і їй доведеться змиритися з неминучою поразкою, тому що РФ воює з народом України і в такій війні ій не виграти.

"Настане час, коли Росія виплатить Україні репарації, як Німеччина після Другої світової війни", - говорив також російський дипломат.

Козирєв очолював МЗС РФ з 1990 по 1996 рік, у цей період протягом двох років його заступником був Сергєй Лавров.

З 1993 до 2000 року був депутатом Держдуми РФ. З 2012 року проживає у США.

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Війна з РФ Росія

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