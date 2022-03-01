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Предшественник Лаврова в МИД призвал коллег уволиться из-за позора РФ

Вторник, 1 марта 2022, 20:47

Бывший глава МИД Российской Федерации Андрей Козырев призвал российских дипломатов подавать в отставку в знак протеста против войны России в Украине.

Как сообщает "Европейская правда", свой призыв Козырев разместил в Twitter.

"Я призываю всех российских дипломатов уйти в отставку в знак протеста. Уважаемые дипломаты России, вы профессионалы, а не дешевые пропагандисты. Когда я работал в МИД, я гордился своими коллегами. Сейчас просто нельзя поддерживать кровавую братоубийственную войну в Украине", - написал он.

Козырев также опубликовал видео с кадрами, на которых международные дипломаты в Женеве покинули зал Совета ООН по правам человека перед выступлением министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Он написал, что российским дипломатам следует сделать то же самое.

Козырев ранее сравнивал войну России в Украине с советской войной в Афганистане, заявляя, что Россия не может победить и ей придется смириться с неизбежным поражением, потому что РФ сражается с народом Украины и в такой войне ей не выиграть.

"Придет время, когда Россия выплатит Украине репарации как Германия после Второй мировой войны", - говорил также российский дипломат.

Козырев возглавлял МИД РФ с 1990 по 1996 год, в этот период в течение двух лет его заместителем был Сергей Лавров.

С 1993 по 2000 год был депутатом Госдумы РФ. С 2012 года проживает в США.


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