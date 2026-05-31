У Франції кажуть, що робота над місією підтримання свободи судноплавства в Ормузі триває

У Франції запевняють, що робота над створенням місії для підтримання безпеки судноплавства у стратегічній Ормузькій протоці не припинялась та просувається.

Як повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда", про це сказав міністр закордонних справ Жан-Ноель Барро.

Барро запевнив, що ідея місії з підтримання безпеки цивліьного судноплавства в Ормузькій протоці залишається актуальною.

"Робота з планування просувається", – сказав він, додавши, що з цього приводу відбувається дипломатична взаємодія і з Вашингтоном, і з Тегераном.

Також він додав, що Іран і США "мають зробити все, щоб домовитися", оскільки через побічні наслідки потерпають усі.

"Наслідки блокування Ормузької протоки відчутні у повсякденному житті, на АЗС, і більш загально як вплив на глобальну економіку і економіку Франції також. Тож потрібно, щоб це припинилося", – зазначив міністр.

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив 28 травня, що Сполучені Штати та Іран дуже близькі до укладення меморандуму про взаєморозуміння, але американський президент ще не схвалив документ.

Вихідними неофіційно стало відомо, що Трамп захотів внести зміни у нього.