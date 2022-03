Посол ЄС про членство України: крига скресла, процес пішов

Глава представництва ЄС в Україні Матті Маасікас заявив, що робота щодо приєднання України до Європейського союзу розпочалася.

Про це він заявив у своєму відеозверненні у Twitter, пише "Європейська правда".

"11 березня на своєму саміті у Версалі глави держав та урядів ЄС обговорили заяву України на членство в ЄС. Вони дали чіткий політичний сигнал: Україна належить до європейської сім'ї. Роботу щодо членства України в ЄС розпочато, крига скресла, процес пішов", - сказав Маасікас.

To my Ukrainian friends re:



* EU support: sanctions, military, humanitarian

* Temporary Protection Directive activated to help Ukrainians coming to EU

* EU projects reoriented all their work, support Ukraine's resilience

* Ukraine's application for EU membership: крига скресла. pic.twitter.com/lxKzxELhER