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Посол ЄС про членство України: крига скресла, процес пішов

Неділя, 13 березня 2022, 13:17

Глава представництва ЄС в Україні Матті Маасікас заявив, що робота щодо приєднання України до Європейського союзу розпочалася.

Про це він заявив у своєму відеозверненні у Twitter, пише "Європейська правда".

"11 березня на своєму саміті у Версалі глави держав та урядів ЄС обговорили заяву України на членство в ЄС. Вони дали чіткий політичний сигнал: Україна належить до європейської сім'ї. Роботу щодо членства України в ЄС розпочато, крига скресла, процес пішов", - сказав Маасікас.

Посол зазначив, що члени ЄС і союзники постачають Україні зброю, і ще більше допомоги попереду.

"По-перше, ми надаємо гуманітарну підтримку: всі країни-члени ЄС зробили внесок у Механізм цивільного захисту ЄС. Мільйони транспортних засобів, аптечок, наметів, ковдр і спальних мішків уже прибувають в Україну", - сказав Маасікас.

За його словами, ЄС також захищає тих, хто рятується від путінського терору.

"ЄС уперше активізував директиву про тимчасовий захист. Вона допоможе українцям, які прибувають до ЄС, забезпечуючи благополуччя та медичне обслуговування, доступ до ринків праці та освіти", - наголосив він.

Дипломат додав, що перший транш нової макрофінансової допомоги ЄС Україні – 300 млн євро – вже надійшов в Україну. "І це ще не все", - додав він.

Як повідомлялося, Німеччина та Франція одні з нечисленних скептичних держав, що виступали проти прискореного надання Україні офіційного статусу кандидата на саміті ЄС у Версалі, апелюючи до того, що це нібито не має підтримки у їхньому суспільстві.

"Європейська правда" вже пояснювала, що цю думку можуть змінити масові демонстрації на підтримку нашого членства та пояснювала, як пересічні українці можуть на це вплинути.

Детально про результати саміту та подальший сценарій читайте в статті "Дорога до членства: що пообіцяли та що загальмували на "українському саміті" ЄС"

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