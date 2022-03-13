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Посол ЕС о членстве Украины: лед тронулся, процесс пошел

Воскресенье, 13 марта 2022, 13:17

Глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас заявил, что работа по присоединению Украины к Европейскому союзу началась.

Об этом он заявил в своем видеообращении в Twitter, пишет "Европейская правда".

"11 марта на своем саммите в Версале главы государств и правительств ЕС обсудили заявление Украины на членство в ЕС. Они дали четкий политический сигнал: Украина принадлежит к европейской семье. Работа по членству Украины в ЕС начата, лед тронулся, процесс пошел", – сказал Маасикас.

Посол отметил, что члены ЕС и союзники поставляют Украине оружие и еще больше помощи впереди.

"Во-первых, мы оказываем гуманитарную поддержку: все страны-члены ЕС внесли вклад в Механизм гражданской защиты ЕС. Миллионы транспортных средств, аптечек, палаток, одеял и спальных мешков уже прибывают в Украину", - сказал Маасикас.

По его словам, ЕС также защищает тех, кто спасается от путинского террора.

"ЕС впервые активизировал директиву о временной защите. Она поможет украинцам, прибывающим в ЕС, обеспечивая благополучие и медицинское обслуживание, доступ к рынкам труда и образования", - подчеркнул он.

Дипломат добавил, что первый транш новой макрофинансовой помощи ЕС Украине – 300 млн евро – уже поступил в Украину. "И это еще не все", – добавил он.

Как сообщалось, Германия и Франция одни из немногочисленных скептиков, выступавших против ускоренного предоставления Украине официального статуса кандидата на саммите ЕС в Версале. Они апеллировали к тому, что это якобы не имеет поддержки в их обществе.

"Европейская правда" уже поясняла, что это мнение могут изменить массовые демонстрации в поддержку нашего членства и объясняла, как обычные украинцы могут на это повлиять.

Подробно о результатах саммита и дальнейшем сценарии читайте в статье "Дорога к членству: что пообещали и затормозили на "украинском саммите" ЕС"

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Вступление в ЕС Маасикас

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