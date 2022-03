Посол ЕС о членстве Украины: лед тронулся, процесс пошел

Глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас заявил, что работа по присоединению Украины к Европейскому союзу началась.

Об этом он заявил в своем видеообращении в Twitter, пишет "Европейская правда".

"11 марта на своем саммите в Версале главы государств и правительств ЕС обсудили заявление Украины на членство в ЕС. Они дали четкий политический сигнал: Украина принадлежит к европейской семье. Работа по членству Украины в ЕС начата, лед тронулся, процесс пошел", – сказал Маасикас.

To my Ukrainian friends re:



* EU support: sanctions, military, humanitarian

* Temporary Protection Directive activated to help Ukrainians coming to EU

* EU projects reoriented all their work, support Ukraine's resilience

* Ukraine's application for EU membership: крига скресла. pic.twitter.com/lxKzxELhER