Єврокомісар: санкцій недостатньо для зупинки війни, потрібні поставки зброї

Єврокомісар з економіки Паоло Джентілоні заявив, що економічні санкції, запроваджені ЄС мають вплив, але їх недостатню, щоб зупинити війну Росії проти України.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Politico.

"Російська економіка сильно постраждала, рівень торгівлі явно знижений. Санкції діють, але це не означає, що, на жаль, завтра вони змінять хід війни", – сказав він.

"Ми будемо тиснути, ми залишимося єдиними, але, на жаль, ми також маємо підтримувати український народ, постачати зброю для захисту, тому що самих санкцій недостатньо, щоб змінити хід війни" - заявив Джентілоні.

Як повідомлялося, Рада ЄС у вівторок остаточно затвердила четвертий пакет санкцій проти Росії.