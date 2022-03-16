Швейцарія розширила санкції проти РФ за вторгнення в Україну

Швейцарія прийняла додаткові санкції Європейського Союзу проти російських фізичних і юридичних осіб, опубліковані у вівторок у відповідь на вторгнення РФ в Україну.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у повідомленні Федеральної ради Швейцарії.

"Федеральний радник Гі Пармелін, голова Федерального департаменту економіки, освіти та досліджень (EAER) сьогодні розширив санкції ще на понад 200 фізичних та юридичних осіб у зв'язку з серйозними порушеннями міжнародного права Росією в Україні. Санкційний список Швейцарії тепер повністю відповідає списку ЄС" - йдеться у повідомленні.

Таким чином, ще 197 осіб підпали під фінансові санкції та обмеження на поїздки, а фінансові санкції були запроваджені проти 9 компаній. Серед цих осіб є ще олігархи та відомі бізнесмени. "Активи в Швейцарії, що належать цим особам, мають бути заморожені та повідомлені в Державний секретаріат з економічних питань (SECO). Поправка набуває чинності опівдні 16 березня" - заявили у Федеральній раді.

"Вносячи цю поправку, Швейцарія прийняла останні зміни ЄС щодо фізичних і юридичних осіб, які потрапили під санкції, опубліковані Радою ЄС 15 березня. Тепер список санкцій Швейцарії повністю відповідає списку ЄС" - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, Рада ЄС у вівторок остаточно затвердила четвертий пакет санкцій проти Росії.