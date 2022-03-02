РФ не смогла направить четыре военных корабля в Черное море из-за запрета Турции

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Россия отменила заявку на отправку четырех своих военных кораблей через турецкие воды в Черное море по просьбе Анкары.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

В понедельник Анкара заявила, что закрыла проливы Босфор и Дарданеллы согласно пакту 1936 года, что позволило ей ограничить проход некоторых российских судов. В частности, пакт разрешает проход судам, возвращающимся на свои базы.

Чавушоглу сообщил, что Турция обратилась к России с просьбой не отправлять свои корабли.

"Россия заявила, что четыре ее корабля пересекут проливы 27-28 февраля, три из которых не зарегистрированы на базах в Черном море. Мы сказали России не посылать эти корабли, и Россия сказала, что суда не пересекут пролив", - сказал Чавушоглу.

"Это никого не должно оскорблять, потому что Конвенция Монтре действует сегодня, вчера и завтра, поэтому мы будем ее выполнять", – сказал он.

Ранее на этой неделе агентство Reuters сообщало, что по меньшей мере четыре российских корабля - два эсминца, фрегат и разведывательное судно - ждут решения Турции перейти из Средиземного моря. Двое из них, фрегат и эсминец, попросили совершить проход на этой неделе.

Соединенные Штаты выразили благодарность в шаге Турции по закрытию проливов. Посол Украины в Анкаре заявил, что Киев благодарен Турции за тщательное исполнение пакта.