Еврокомиссия предложила механизм приема беженцев из Украины

Еврокомиссия инициировала подготовку помощи для бегущих из охваченной войной Украины жителей.

Как пишет "Европейская правда", об этом объявили 2 марта.

Еврокомиссия предложила активировать Директиву о временной защите, чтобы быстро принимать беженцев.

"Согласно предложению, бегущие от войны смогут получить временное убежище в ЕС. Это значит, что они получают вид на жительство и будут иметь доступ к образованию и рынку труда", - отмечают в сообщении.

Также запускаются методические рекомендации, чтобы упростить пограничникам стран-соседей Украины возможность эффективно принимать людей и при этом выполнять процедуры безопасности.

Методические рекомендации рекомендуют также создать каналы для передачи гуманитарной помощи.

"Мы рады принять в Европе всех, кто убегает от путинских бомб. Мы предоставим защиту нуждающимся и поможем тем, кто ищет безопасный способ попасть домой", - заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Вице-президент Маргаритис Схинас отметил, что это беспрецедентный шаг для ЕС.

"Все, кто убегает от войны, получит статус и доступ к образованию, медицинской помощи и работе. В то же время мы работаем над упрощением пересечения границы для людей и их домашних любимцев, с необходимыми проверками безопасности", - заявил он.

По последним оценкам, с начала масштабной войны РФ против Украины в страны ЕС выехали уже более 650 тысяч украинцев.

Инициатива распространяется на граждан Украины и людей, имеющих здесь вид на жительство, и их членов семей. Граждане других стран и лица без гражданства, которые легально проживали в Украине и не могут вернуться в родные страны, могут получить убежище в ЕС.

Предложение Еврокомиссии должен согласовать Совет ЕС. На последней встрече 27 февраля инициативе уже выразили широкую поддержку.

Если ее официально одобрят, инициатива о временном мероприятии вступит в силу немедленно и будет действовать в течение года, а затем при необходимости продолжаться.

Еврокомиссия при этом в любой момент может предложить приостановить механизм, если сочтет, что ситуация в Украине позволяет людям безопасно и надолго вернуться домой.