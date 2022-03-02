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Підтримка вступу України в ЄС і НАТО досягла історичного максимуму - "Рейтинг"

Середа, 2 березня 2022, 11:28

На тлі війни Росії підтримка вступу України до Європейського Союзу та НАТО стала найвищою за всю історію опитувань: 86% - за приєднання України до ЄС, 76% - за вступ до НАТО.

Такими є результат опитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг" 1 березня, повідомляє "Європейська правда". 

У порівнянні з довоєнним періодом, рівень підтримки вступу до ЄС та НАТО зріс більше ніж на 20 процентних пунктів. 

Все про заявку на вступ України до ЄС, яку подав Зеленський

Позитивна динаміка відбулася за рахунок зростання підтримки вступу до західних структур серед населення Півдня та Сходу. 

У віковому розрізі в усіх категоріях спостерігається одностайна підтримка вступу України до ЄС та НАТО. 

61% опитаних вірять у те, що Україна стане членом Європейського Союзу найближчим часом  - протягом 1-2 років. 

13% вірять, що Україна стане членом ЄС через 5 років, у ще довшій перспективі – 6%. Вагаються із оцінками 17%. Не вірять у те, що Україна стане членом ЄС – лише 4%. 

До ЄС у турборежимі: як та коли розглядатимуть заявку України про прискорений вступ

У порівнянні із минулим роком кількість тих, хто не вірить в європейську інтеграцію України, значно зменшилася. У листопаді 2021 року таких було 26%.

Нагадаємо, 1 березня Європейський Союз офіційно розпочав процедуру розгляду української заявку на здобуття членства.

Європейський парламент переважною більшістю голосів затвердив резолюцію, яка рекомендує державам-членам ЄС працювати над наданням Україні статусу кандидата на вступ.

Детально про перспективи України приєднатись до Євросоюзу: До ЄС у турборежимі: як та коли розглядатимуть заявку України про прискорений вступ.

Дивіться пояснення у відео ЄП: Вступити в ЄС під час війни? Все про членство та заявку на вступ у Євросоюз, яку подав Зеленський

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Війна з РФ Вступ до ЄС Україна-НАТО

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