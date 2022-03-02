Поддержка вступления Украины в ЕС и НАТО достигла исторического максимума – "Рейтинг"

На фоне войны России поддержка вступления Украины в Европейский Союз и НАТО стала самой высокой за всю историю опросов: 86% – за присоединение Украины к ЕС, 76% – за вступление в НАТО.

Таков результат опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" 1 марта, сообщает "Европейская правда".

По сравнению с довоенным периодом уровень поддержки вступления в ЕС и НАТО вырос более чем на 20 процентных пунктов.

Положительная динамика произошла за счет роста поддержки вступления в западные структуры среди населения Юга и Востока.

В возрастном разрезе во всех категориях наблюдается единодушная поддержка вступления Украины в ЕС и НАТО.

61% опрошенных верят в то, что Украина станет членом Европейского Союза в ближайшее время – в течение 1-2 лет.

13% верят, что Украина станет членом ЕС через 5 лет, в более длинной перспективе – 6%. Затрудняются с оценками 17%. Не верят в то, что Украина станет членом ЕС – всего 4%.

По сравнению с прошлым годом число тех, кто не верит в европейскую интеграцию Украины, значительно уменьшилось. В ноябре 2021 года таких было 26%.

Напомним, 1 марта Европейский Союз официально начал процедуру рассмотрения украинской заявки на получение членства.

Европейский парламент подавляющим большинством голосов утвердил резолюцию, рекомендующую государствам-членам ЕС работать над предоставлением Украине статуса кандидата на вступление.

Подробно о перспективах Украины присоединиться к Евросоюзу: В ЕС в турборежиме: как и когда будут рассматривать заявку Украины об ускоренном вступлении.

Смотрите пояснения в видео ЕС: Вступить в ЕС во время войны? Все о членстве и заявке на вступление в Евросоюз, которую подал Зеленский