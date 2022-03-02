Країни ЄС міркують над забороною входу в їх порти для кораблів РФ

Країни Європейського союзу розглядають можливість заборони на вхід російських кораблів у порти блоку, маючи на меті посилити морські обмеження після зупинки повітряного руху.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

У понеділок Британія вирішила заборонити вхід до британських портів усім суднам, які належать, керуються, контролюються, зафрахтовані, зареєстровані чи під прапором Росії. Канада у вівторок заявила, що закриє свої порти для російських суден пізніше цього тижня, через день після того, як заборонила імпорт російської нафти.

Як зазначається, припинення таких поставок створює виклик для Європи, яка приєдналася до Сполучених Штатів та інших союзників у введенні низки санкцій проти Росії за її вторгнення в Україну.

Міністерство закордонних справ Данії повідомило, що міністри закордонних справ ЄС обговорювали закриття європейських портів для російських кораблів у неділю.

"Данія активно працює над тим, щоб ЄС ухвалив спільне рішення про закриття своїх портів для російських суден", – заявили у відомстві.

"Ми вже вирішили закрити повітряний простір Данії для російських літаків. У той же час ми відкриті для розгляду нових ініціатив у співпраці з нашими європейськими партнерами" - сказали в МЗС Данії.

Представник французького уряду повідомив, що ЄС працює над додатковими санкціями і можливим є закриття портів для російських кораблів, але додав, що будь-які додаткові кроки повинні вплинути на Росію "пропорційно набагато більше, ніж на нашу власну економіку".

Представник грецького уряду сказав, що Афіни "виконають будь-яке рішення Європейської комісії з цього питання".

Речник Єврокомісії заявив, що наразі такої заборони немає. "Але ми продовжуємо працювати над подальшими санкціями, про які буде оголошено згодом", – додав речник.