Страны ЕС думают над запретом захода в их порты для кораблей РФ

Страны Европейского Союза рассматривают возможность запрета на вход российских кораблей в порты блока, преследуя цель усилить морские ограничения после остановки воздушного движения.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

В понедельник Британия решила запретить вход в британские порты всем судам, принадлежащим, управляемым, контролируемым, зафрахтованным, зарегистрированным или под флагом России. Канада во вторник заявила, что закроет свои порты для российских судов позже на этой неделе, через день после запрета импорта российской нефти.

Как отмечается, прекращение таких поставок создает вызов для Европы, присоединившейся к Соединенным Штатам и другим союзникам во введении ряда санкций против России за ее вторжение в Украину.

Министерство иностранных дел Дании сообщило, что министры иностранных дел ЕС обсуждали закрытие европейских портов для российских кораблей в воскресенье.

"Дания активно работает над тем, чтобы ЕС принял общее решение о закрытии своих портов для российских судов", – заявили в ведомстве.

"Мы уже решили закрыть воздушное пространство Дании для российских самолетов. В то же время мы открыты для рассмотрения новых инициатив по сотрудничеству с нашими европейскими партнерами" - сказали в МИД Дании.

Представитель французского правительства сообщил, что ЕС работает над дополнительными санкциями и возможно закрытие портов для российских кораблей, но добавил, что любые дополнительные шаги должны повлиять на Россию "пропорционально гораздо больше, чем на нашу собственную экономику".

Представитель греческого правительства сказал, что Афины "выполнят любое решение Европейской комиссии по этому вопросу".

Спикер Еврокомиссии заявил, что пока такого запрета нет. "Но мы продолжаем работать над дальнейшими санкциями, о которых будет объявлено впоследствии", - добавил спикер.