Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

Наразі невідомо, коли будуть нові переговори з РФ - Кулеба  

Середа, 2 березня 2022, 12:05

Глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що наразі невідомо, коли відбудуться нові переговори з РФ.

Про це Кулеба сказав на брифінгу в середу, повідомляє "Європейська правда".

"Зараз ми готові до переговорів, але ми в жодному разі не готові до прийняття будь-яких російських ультиматумів. Коли відбудуться нові переговори - наразі не відомо", - сказав Кулеба.

Він додав, що вимоги росіян залишаються незмінними. Це ті вимоги,  які озвучив Путін у своєму зверненні перед початком війни.

Речник Кремля Дмітрій Пєсков заявив у середу, що російська делегація прибуде на місце переговорів 2 березня.

"Російська делегація сьогодні ближче до вечора на місці переговорів чекатиме на українських переговорників, сподіваємось, що вони приїдуть", - цитують Пєскова росЗМІ.

Нагадаємо, за даними джерел УП в українській розвідці, президент-втікач Віктор Янукович наразі перебуває у Мінську, наразі Кремль готує його до спецоперації. За одним зі сценаріїв його спробують оголосити "президентом України" там.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Війна з РФ Кулеба

Статті

Примусове вторгнення: що змінює участь військ Білорусі на боці РФ

Наскільки вагомою може стати військова підтримка Білоруссю агресії проти України? І для кого вона матиме більше негативних наслідків – для Києва чи для режиму Лукашенка?
2 березня 2022 — Юрій Панченко, Європейська правда

До ЄС у турборежимі: як та коли розглядатимуть заявку України про прискорений вступ

Заявка України про вступ до ЄС має всі шанси бути задоволеною. Процес вступу запуститься вже у березні.
1 березня 2022 — Сергій Сидоренко, Європейська правда

Електричний вступ до ЄС: що врятує українську енергосистему в часи війни з РФ

Українська енергосистема витримала випробовування перших днів війни. А щоб уникнути масових відключень світла у майбутньому, ЄС пішов назустріч Києву.
1 березня 2022 — Олена Павленко, Богдан Серебренніков, для Європейської правди