Наразі невідомо, коли будуть нові переговори з РФ - Кулеба  

Глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що наразі невідомо, коли відбудуться нові переговори з РФ.

Про це Кулеба сказав на брифінгу в середу, повідомляє "Європейська правда".

"Зараз ми готові до переговорів, але ми в жодному разі не готові до прийняття будь-яких російських ультиматумів. Коли відбудуться нові переговори - наразі не відомо", - сказав Кулеба.

Він додав, що вимоги росіян залишаються незмінними. Це ті вимоги, які озвучив Путін у своєму зверненні перед початком війни.

Речник Кремля Дмітрій Пєсков заявив у середу, що російська делегація прибуде на місце переговорів 2 березня.

"Російська делегація сьогодні ближче до вечора на місці переговорів чекатиме на українських переговорників, сподіваємось, що вони приїдуть", - цитують Пєскова росЗМІ.

Нагадаємо, за даними джерел УП в українській розвідці, президент-втікач Віктор Янукович наразі перебуває у Мінську, наразі Кремль готує його до спецоперації. За одним зі сценаріїв його спробують оголосити "президентом України" там.