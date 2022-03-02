Пока неизвестно, когда будут новые переговоры с РФ – Кулеба

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что пока неизвестно, когда состоятся новые переговоры с РФ.

Об этом Кулеба сказал на брифинге в среду, сообщает "Европейская правда".

"Сейчас мы готовы к переговорам, но мы ни в коем случае не готовы к принятию каких-либо российских ультиматумов. Когда состоятся новые переговоры - пока неизвестно", - сказал Кулеба.

Он добавил, что требования россиян остаются прежними. Это те требования, которые озвучил Путин в своем обращении перед началом войны.

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил в среду, что российская делегация прибудет на место переговоров 2 марта.

"Российская делегация сегодня ближе к вечеру на месте переговоров будет ждать украинских переговорщиков, надеемся, что они приедут", - цитируют Пескова РосСМИ.

Напомним, по данным источников УП в украинской разведке, беглый президент Виктор Янукович в настоящее время находится в Минске, сейчас Кремль готовит его к спецоперации. По одному из сценариев, его попытаются объявить "президентом Украины" там.