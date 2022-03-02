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Литва планує закрити свій порт для російських суден - ЗМІ

Середа, 2 березня 2022, 12:16

Уряд Литви планує закрити для російських чи пов’язаних з Росією суден свій порт Клайпеда.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляють литовські ЗМІ з посиланням на джерела. 

За словами анонімних співрозмовників, рішення очікується найближчим часом у відповідь на масштабну війну РФ проти України.

Закрити порт і заборонити користуватись його інфраструктурою хочуть для суден, хо ходять під російським прапором, або інакшим чином пов’язані з Росією. 

Зокрема, з керівництвом порту і суміжних компаній вже обговорюють потенційні ризики та закликають розривати контракти з російськими клієнтами. Про це йдеться у листі, який опинився у розпорядженні агентства BNS.

"З огляду на агресію Владіміра Путіна і війну в Україні, закликаємо вас зайняти чітку позицію про те, що ці кораблі не раді бачити у порту Клайпеди", - йдеться у листі. 

За інформацією Reuters, можливість заборони на вхід російських кораблів у порти розглядають і на рівні ЄС.

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