Литва планує закрити свій порт для російських суден - ЗМІ

Уряд Литви планує закрити для російських чи пов’язаних з Росією суден свій порт Клайпеда.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляють литовські ЗМІ з посиланням на джерела.

За словами анонімних співрозмовників, рішення очікується найближчим часом у відповідь на масштабну війну РФ проти України.

Закрити порт і заборонити користуватись його інфраструктурою хочуть для суден, хо ходять під російським прапором, або інакшим чином пов’язані з Росією.

Зокрема, з керівництвом порту і суміжних компаній вже обговорюють потенційні ризики та закликають розривати контракти з російськими клієнтами. Про це йдеться у листі, який опинився у розпорядженні агентства BNS.

"З огляду на агресію Владіміра Путіна і війну в Україні, закликаємо вас зайняти чітку позицію про те, що ці кораблі не раді бачити у порту Клайпеди", - йдеться у листі.

За інформацією Reuters, можливість заборони на вхід російських кораблів у порти розглядають і на рівні ЄС.