Литва планирует закрыть свой порт для российских судов - СМИ

Правительство Литвы планирует закрыть для российских или связанных с Россией судов свой порт Клайпеда.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщают литовские СМИ со ссылкой на источники.

По словам анонимных собеседников, решение ожидается в ближайшее время в ответ на масштабную войну РФ против Украины.

Закрыть порт и запретить пользоваться его инфраструктурой хотят для судов, которые ходят под российским флагом или как-либо связаны с Россией.

В частности, с руководством порта и смежных компаний уже обсуждают потенциальные риски и призывают расторгать контракты с российскими клиентами. Об этом говорится в письме, которое оказалось в распоряжении агентства BNS.

"Учитывая агрессию Владимира Путина и войну в Украине, призываем вас занять четкую позицию о том, что эти корабли не рады видеть в порту Клайпеды", - говорится в письме.

По информации Reuters, возможность запрета на вход российских кораблей в порты рассматривается и на уровне ЕС.