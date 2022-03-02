Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

Литва планирует закрыть свой порт для российских судов - СМИ

Среда, 2 марта 2022, 12:16

Правительство Литвы планирует закрыть для российских или связанных с Россией судов свой порт Клайпеда.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщают литовские СМИ со ссылкой на источники.

По словам анонимных собеседников, решение ожидается в ближайшее время в ответ на масштабную войну РФ против Украины.

Закрыть порт и запретить пользоваться его инфраструктурой хотят для судов, которые ходят под российским флагом или как-либо связаны с Россией.

В частности, с руководством порта и смежных компаний уже обсуждают потенциальные риски и призывают расторгать контракты с российскими клиентами. Об этом говорится в письме, которое оказалось в распоряжении агентства BNS.

"Учитывая агрессию Владимира Путина и войну в Украине, призываем вас занять четкую позицию о том, что эти корабли не рады видеть в порту Клайпеды", - говорится в письме.

По информации Reuters, возможность запрета на вход российских кораблей в порты рассматривается и на уровне ЕС.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Статьи

История проигранных Россией войн говорит: не списывайте со счетов Украину!

Происходящее в Украине — это действительно война за Европу и ценности, на которых основана западная цивилизация.
2 марта 2022 — Ярослав Курфюрст, МИД Чехии

Принудительное вторжение: что меняет участие войск Беларуси на стороне РФ

Насколько весомой может стать военная поддержка Беларусью агрессии против Украины? И для кого она несет больше негативных последствий – для Киева или для режима Лукашенко? (укр.)
2 марта 2022 — Юрий Панченко, Европейская правда

В ЕС в турборежиме: как и когда будут рассматривать заявку Украины об ускоренном вступлении

Заявка Украины о вступлении в ЕС имеет все шансы на удовлетворение. Процесс вступления запустится уже в марте.
1 марта 2022 — Сергей Сидоренко, Европейская правда