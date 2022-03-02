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Німеччина заявила про готовність до зупинки поставок газу РФ

Середа, 2 березня 2022, 13:04

Глава Мінекономіки Німеччини та віцеканцлер Роберт Габек стверджує, що Німеччина готова до можливого відключення російського газу.

Про це він заявив у середу радіостанції Deutschlandfunk, повідомляє ‘Європейська правда".

"Ми до цього готові. На цю зиму та літо я можу вас заспокоїти. Ми вжили заходів проти спустошення сховищ. Ми переживемо це", - сказав Габек.  

За його словами, наступної зими будуть вжиті подальші заходи. 

"Я вношу закон, який зобов'яже німецьких операторів перед зимою повністю заповнювати газові сховища. Те саме ми робимо і з вугіллям: створюємо резерв, резервний запас, який дозволяє нам пережити зиму, навіть якщо ланцюжок поставок зламається", - сказав міністр.

Він також сказав, що у Німеччини є запас нафти, і уряд також робить запаси на "найгірший випадок", якого поки що не сталося.

Як повідомлялося, антипутінська коаліція на підтримку України почала підготовку четвертого пакету санкції проти Росії.

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Війна з РФ санкції Німеччина Енергетика

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