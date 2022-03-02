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Германия заявила о готовности к остановке поставок газа РФ

Среда, 2 марта 2022, 13:04

Глава Минэкономики Германии и вице-канцлер Роберт Габек утверждает, что Германия готова к возможному отключению российского газа.

Об этом он заявил в среду радиостанции Deutschlandfunk, сообщает Европейская правда.

"Мы к этому готовы. На эту зиму и лето я могу вас успокоить. Мы приняли меры против опустошения хранилищ. Мы переживем это", - сказал Габек.

По его словам, следующей зимой будут приняты дальнейшие меры.

"Я вношу закон, который обяжет немецких операторов перед зимой полностью заполнять газовые хранилища. То же мы делаем и с углем: создаем резерв, резервный запас, который позволяет нам пережить зиму, даже если цепочка поставок сломается", - сказал министр.

Он также сказал, что у Германии есть запас нефти, и правительство также делает запасы на "худший случай", которого пока не произошло.

Как сообщалось, антипутинская коалиция в поддержку Украины приступила к подготовке четвертого пакета санкции против России.

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Война с РФ санкции Германия Энергетика

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