Airbus зупиняє поставки запчастин до Росії

Airbus заявив у середу, що припинив надсилати запчастини до Росії та підтримувати російські авіакомпанії, але аналізує, чи зможе його московський інженерний центр продовжувати надавати послуги місцевим клієнтам під санкціями Заходу.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters.

"Airbus призупинив послуги підтримки російських авіакомпаній, а також постачання запчастин в країну", - йдеться в електронній заяві.

У повідомленні додають, що інженерний центр Airbus в Росії (ECAR) призупинив усі свої операції щодо Airbus відповідно до санкцій.

"Щодо інженерних послуг, які ECAR надає своїм російським клієнтам, ECAR аналізує санкції щодо експортного контролю, щоб визначити, чи можна продовжувати цю діяльність відповідно до санкцій", - сказав Airbus, додавши, що він дотримується всіх чинних законів.

Інженерний центр Airbus в Росії був створений в 2003 році в рамках спільного підприємства Airbus, Systema Invest і групи Kaskol, і в ньому працюють 200 російських інженерів, повідомляється на сайті компанії.

Нагадаємо, санкції Євросоюзу вдарять по більш ніж половині авіафлоту в Росії.

"Європейська правда" пояснила у новому відео, як працюватимуть санкції проти Росії.