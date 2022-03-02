Airbus останавливает поставки запчастей в Россию

Airbus заявил в среду, что перестал отправлять запчасти в Россию и поддерживать российские авиакомпании, но анализирует, сможет ли его московский инженерный центр продолжать предоставлять услуги местным клиентам под санкциями Запада.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Reuters.

"Airbus приостановил услуги поддержки российских авиакомпаний, а также поставки запчастей в страну", – говорится в электронном заявлении.

В сообщении добавляют, что инженерный центр Airbus в России (ECAR) приостановил все свои операции по Airbus в соответствии с санкциями.

"По инженерным услугам, которые ECAR предоставляет своим российским клиентам, ECAR анализирует санкции по экспортному контролю, чтобы определить, можно ли продолжать эту деятельность в соответствии с санкциями", - сказал Airbus, добавив, что он соблюдает все действующие законы.

Инженерный центр Airbus в России был создан в 2003 году в рамках совместного предприятия Airbus, Systema Invest и группы Kaskol, и в нем трудятся 200 российских инженеров, сообщается на сайте компании.

Напомним, санкции Евросоюза ударят по более чем половине авиафлота в России.

"Европейская правда" объяснила в новом видео, как будут работать санкции против России.