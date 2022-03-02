Патова ситуація Лукашенка: чи будуть білоруські війська воювати з Україною

Згідно із заявою регіонального управління сил тероборони "Північ", білоруські війська вже три дні перебувають на території Чернігівської області.

Про те, наскільки масштабною може стати військова підтримка Білорусі і для кого вона матиме більше негативних наслідків – для України чи для режиму Лукашенка, читайте в статті редактора "Європейської правди" Юрія Панченка Примусове вторгнення: що змінює участь військ Білорусі на боці РФ.

Формально армія Білорусі – 45 тисяч військовослужбовців. Та яка частина з них є готовою до бойових дій – велике питання.

Не в останню чергу – через непопулярність цієї війни в Білорусі. Попри всі зусилля державної пропаганди, особливо за останні роки, ставлення білорусів до українців завжди було набагато кращим, аніж у росіян.

Тож публічний наказ Лукашенка перетинати кордон може викликати явний чи прихований спротив частини військовослужбовців.

Чому білоруська армія готується до атаки на Україну?

Не можна виключити те, що білоруські військові мали доєднатися до бойових дій лише на етапі, коли ключові завдання вже будуть виконані росіянами.

Однак Україні вдалося зламати цей план – і тепер агресору доводиться імпровізувати.

Однак є й інше пояснення. Завданням Путіна є замазати у крові максимально більшу кількість країн.

На країни-члени ОДКБ (путінський аналог НАТО) чиниться тиск із вимогою якщо не допомогти військами, то хоча б публічно виправдати дії РФ. Окрім Лукашенка, таке схвалення вдалося отримати лише від Киргизстану, тоді як позиції Казахстану та Вірменії виявилися швидше критичними до РФ.

Проте Лукашенко – це окрема історія. Росія не для того рятувала його владу в 2020 році, щоб дозволити йому відплатити лише заявою. Тож пов’язування кров’ю має пройти на повну.

І саме цей аргумент – ключовий, який дозволяє поставити під сумнів, що ті військові, які були ідентифіковані як білоруси, є ними насправді.

27 лютого у Білорусі відновилася протестна активність. Причому причиною був не референдум про внесення змін до конституції, який проходив у той день.

Тисячі білорусів за пропозицією лідерки опозиції Світлани Тихановської прийшли на виборчі дільниці саме о 14-й годині – створивши величезні черги. А вже ввечері вони зібралися під будинком Міноборони Білорусі, протестуючи проти можливого остаточного приєднання їх країни до агресії проти України.

І хоча поки немає підстав очікувати повторення масових протестів, як це було в 2020 році, ситуація може змінитися кардинально.

Білоруські пабліки майорять інформацією про повномасштабну "рейкову війну", яка в останні дні почалася в Білорусі. Виведення з ладу світлофорів та стрілочних переведень дозволить заблокувати перевезення військової техніки, що однозначно грає на руку Україні.

Саме тому пряме приєднання до агресії Путіна стає дуже ризикованим кроком особисто для Лукашенка.

Докладніше - в матеріалі Юрія Панченка Примусове вторгнення: що змінює участь військ Білорусі на боці РФ.